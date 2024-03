Kikusui Electronics Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Im Fall von Kikusui wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 69,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Kikusui-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 48,31, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird auf Plattformen der sozialen Medien festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen rund um die Kikusui-Aktie angesprochen wurden. Somit erhält das Unternehmen von der Redaktion auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz um Kikusui in den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Kikusui-Aktie von 1323 JPY mit einer +2,4 prozentigen Entfernung vom GD200 (1292 JPY) als "Neutral" signalisiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1304,3 JPY auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet.

Zusammenfassend wird die Kikusui-Aktie in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung, das Sentiment und Buzz sowie die technische Analyse mit "Neutral" bewertet.