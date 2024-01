Kikusui Chemical Industries Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Kikusui Chemical Industries hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung von Analysten erhalten. Der aktuelle Kurs von 390 JPY liegt 0,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie 0,97 Prozent unter dem GD200, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Kikusui Chemical Industries wurde auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und auch die Themen der Diskussionen waren größtenteils neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht auch die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der aktuell einen Wert von 26,67 zeigt, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Auf Basis dieses Signals wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 50, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut".

Die Bewertung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmung der Diskussionen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Kommunikation als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Kikusui Chemical Industries sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht.