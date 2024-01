Kikusui Chemical Industries Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Kikusui Chemical Industries eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse wird Kikusui Chemical Industries daher eine "Neutral"-Einschätzung zuteil. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kikusui Chemical Industries wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und auch hier ist Kikusui Chemical Industries weder überkauft noch überverkauft (Wert: 51,35). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Zusammen erhält das Kikusui Chemical Industries-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Kikusui Chemical Industries konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Kikusui Chemical Industries auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird in diesem Zusammenhang betrachtet. Für die Kikusui Chemical Industries-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 393,41 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 389 JPY liegt, was einer Abweichung von -1,12 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 390,84 JPY nahe dem letzten Schlusskurs (-0,47 Prozent Abweichung). Somit wird die Kikusui Chemical Industries-Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. In Summe wird Kikusui Chemical Industries auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.