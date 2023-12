Kikkoman Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die japanische Lebensmittelmarke Kikkoman hat eine Dividende von 0,83 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Nahrungsmittel (1,92 %) niedriger liegt. Die Differenz beträgt 1,09 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Bewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Kikkoman eingestellt waren. In den Diskussionen wurden hauptsächlich positive Themen an 11 Tagen behandelt, ohne negative Äußerungen. An drei Tagen war die Stimmung neutral, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kikkoman daher eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt ein "Gut"-Rating von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kikkoman liegt bei 62,19, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie von uns in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung in der Internet-Kommunikation für Kikkoman in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Die Aktie erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Zudem wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Dafür bekommt Kikkoman ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.