Kier Aktie: Einfach unglaublich

Die langfristige Meinung von Analysten zur Kier-Aktie ist insgesamt positiv. Von insgesamt 1 Bewertung ist keine neutral oder negativ. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 150 GBP, was einer potenziellen Performance von 39,93 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Kurs von 107,2 GBP. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Kier-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ergibt für die Kier-Aktie einen Wert von 39,22 für RSI7 und 48,75 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Kier-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 72,28 Prozent erzielt, was deutlich über dem Sektordurchschnitt von 8,17 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende hat Kier derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -4,45 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt wird die Kier-Aktie auf Basis der Analysteneinschätzungen, des Relative Strength-Index, des Branchenvergleichs und der Dividende als eine gute Investitionsmöglichkeit eingestuft.