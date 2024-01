Kieler Landwirtschaftsminister verurteilt Aktion gegen Habeck

OCKHOLM/KIEL (dpa-AFX) - Der schleswig-holsteinische Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) hat die Blockadeaktion von Bauern gegen Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) verurteilt. Bei der Aktion in Schlüttsiel seien ganz klar Grenzen überschritten worden. "Das dortige Vorgehen ist inakzeptabel und schadet dem eigentlichen Anliegen. Gewalt gegen Menschen oder Sachen hat in der politischen Auseinandersetzung nichts verloren", sagte Schwarz am Freitag. Er verurteile die Aktion, Demonstranten hätten sich an Recht und Ordnung zu halten. "Ich appelliere daher noch einmal eindringlich, in der anstehenden Protestwoche friedlich und demokratisch zu demonstrieren."

Bauern hatten den Vizekanzler am Donnerstag am Verlassen einer Fähre gehindert. Mehr als hundert Demonstranten blockierten den Anleger in Schlüttsiel./tm/DP/mis