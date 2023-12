Kidsland Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Kidsland-Aktie derzeit um +6,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Kidsland-Aktie bei -17,95 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,94 Prozent, wobei Kidsland auch hier mit 17,01 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Anlegermeinung zu Kidsland war in den vergangenen zwei Wochen neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

Die Dividendenrendite für Kidsland beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,96 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Kidsland für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.