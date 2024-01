Kidsland Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse zeigt, dass die Kidsland-Aktie derzeit in einem neutralen Trend liegt. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,07 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,066 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,06 HKD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Kidsland auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Kidsland derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,3 % als schlecht eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Kidsland-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kidsland liegt derzeit bei 74, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 39,93 als überbewertet angesehen wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für die Kidsland-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.