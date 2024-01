Kidoz Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Kidoz-Aktie befindet sich derzeit in einer Phase der technischen Analyse, die von Analysten als neutral eingestuft wird. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,22 CAD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 0,2 CAD liegt und somit einen Abstand von -9,09 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,19 CAD erreicht, was einer Differenz von +5,26 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt wird die Kidoz-Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine "Gut"-Einstufung für die Kidoz-Aktie abgegeben, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1,02 CAD, was einer potenziellen Entwicklung von 410 Prozent entspricht und somit ein weiteres "Gut"-Rating darstellt.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Kidoz-Aktie, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Kidoz-Aktie einen RSI7-Wert von 27,27, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und einen RSI25-Wert von 50, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.