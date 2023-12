Kidoz Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wenn wir uns den RSI für Kidoz auf 7- und 25-Tage-Basis ansehen, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 100 Punkten liegt, was bedeutet, dass Kidoz momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der anderen Seite liegt der RSI25 bei 58,97, was bedeutet, dass Kidoz weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Kidoz insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien eine überwiegend positive Stimmung rund um Kidoz. In den vergangenen Wochen wurden insgesamt positive Meinungen und Themen zur Aktie geäußert, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Kidoz insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Analysten prognostizieren ein Aufwärtspotenzial von 580 Prozent basierend auf einer Kursprognose von 1,02 CAD für das Wertpapier, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kidoz-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,22 CAD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,15 CAD deutlich darunter liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs auch unter dem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Kidoz aus technischer Sicht daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.