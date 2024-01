Kiddieland Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Dividendenpolitik von Kiddieland erhält derzeit eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -6,15 Prozent zum branchenweiten Durchschnitt darstellt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Kiddieland neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung von "überkauften" oder "überverkauften" Titeln verwendet. Für Kiddieland beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Gut" bewertet wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kiddieland aktuell bei 28,36, was 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch Kiddieland auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.