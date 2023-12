Kichiri & Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI) oder 25 Tagen (RSI25) normiert. Für Kichiri & beträgt der RSI 63,39 und der RSI25 32,48, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Kichiri & gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kichiri &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 855,8 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1091 JPY weicht somit um +27,48 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 965,88 JPY, was ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt und zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Kichiri &-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.