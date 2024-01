Kichiri & Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Kichiri &-RSI liegt bei 79,49, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beträgt 46,13, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs zurückgegriffen. Der GD200 liegt bei 879,3 JPY, was einer Abweichung von +15,55 Prozent entspricht, und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 beträgt 1002,98 JPY, was einer Abweichung von +1,3 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert ausweist. Insgesamt ergibt sich hieraus ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Kichiri & in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Kichiri & daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Diskussion über Kichiri & im Internet zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet kaum Veränderungen an, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.