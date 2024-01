Kichiri & Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Kichiri &-Aktie wurde anhand verschiedener Analysen bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab einen Wert von 882,99 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1017 JPY lag, was einem Unterschied von +15,18 Prozent entspricht. Diese Bewertung führt zu einem "Gut"-Rating. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, welcher aktuell bei 1007,66 JPY liegt und somit auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs (+0,93 Prozent) ist, wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ergab für die Kichiri &-Aktie einen Wert von 78 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen klassifiziert die Aktie als "Neutral". Insgesamt erhält die Kichiri &-Aktie auf Basis der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es in der Stimmungslage der Anleger keine bedeutende Tendenz gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Kichiri &-Aktie führt.

Auch das Anleger-Sentiment aus sozialen Netzwerken wurde analysiert und führte zu einer "Neutral"-Einschätzung, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

Zusammenfassend ergibt sich für die Kichiri &-Aktie ein insgesamt "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.