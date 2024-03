Kichiri & Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Analyse der Aktienkurse von Kichiri & zeigt, dass neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um Kichiri & in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Kichiri & in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation für Kichiri & als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Kichiri & derzeit bei 937 JPY, was -4,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +0,03 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.