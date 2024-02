Kichiri & Aktie: Ist es das gewesen?

Die Aktienanalyse der Kichiri &-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 928,69 JPY liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +7,79 Prozent zum letzten Schlusskurs von 1001 JPY, was die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1061,78 JPY) liegt der letzte Schlusskurs jedoch um -5,72 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Kichiri &-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kichiri & festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet der Kichiri &-Aktie auf Basis des RSI7 einen Wert von 65,89 zu, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 ergibt einen Wert von 53,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Kichiri & wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Kommentare in sozialen Plattformen und die Themen in den letzten Tagen hauptsächlich neutral waren.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Kichiri &-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz sowie den Relative Strength Index als "Neutral" eingestuft wird.