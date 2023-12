Kichiri & Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Kichiri &-Aktie ist neutral. Dies ergibt sich aus der Analyse von Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 855,8 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1091 JPY lag, was eine Abweichung von +27,48 Prozent darstellt. Dadurch erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 965,88 JPY um +12,95 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kichiri &-Aktie zeigt einen Wert von 63 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 32,48 führt zu einer Bewertung von "Neutral".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab und auch die Diskussionsintensität unverändert blieb, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit erhält die Kichiri &-Aktie ein Gesamtrating von "Neutral".