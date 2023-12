Kibo Mining Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Dividendenpolitik von Kibo Energy erhält derzeit eine negative Bewertung von -4,69 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Dies ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine schlechte Bewertung für Kibo Energy. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um Kibo Energy. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Allerdings zeigt sich bei Kibo Energy in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer negativen Bewertung führt. Dies basiert auf der Tendenz hin zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Insgesamt wird Kibo Energy daher aufgrund dieser Faktoren mit "Schlecht" bewertet.