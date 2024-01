Ki-Star Real Estate Aktie: Das ist erstaunlich

Die Anleger-Stimmung bei Ki-star Real Estate in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Auswertungen der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ki-star Real Estate-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 4, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,27, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ki-star Real Estate.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 4321,23 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3375 JPY deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3507,9 JPY, was eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt wird Ki-star Real Estate auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ki-star Real Estate in den sozialen Medien gab. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie war unauffällig, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.