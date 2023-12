Ki-Star Real Estate Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Die Ki-star Real Estate weist einen RSI von 91,76 auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 83, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung liefern ebenfalls interessante Einblicke. In Bezug auf die Ki-star Real Estate deutet die übliche Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ki-star Real Estate-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4421,28 JPY. Der letzte Schlusskurs (3070 JPY) weicht um -30,56 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3960,7 JPY) weicht mit einem letzten Schlusskurs von 3070 JPY um -22,49 Prozent ab, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den Diskussionen auf sozialen Medien gab es weder positive noch negative Ausschläge. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer "Neutral"-Einstufung seitens unserer Redaktion.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Ki-star Real Estate bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.