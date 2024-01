Ki-Star Real Estate Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung vorgenommen werden. In Bezug auf Ki-star Real Estate wurden die Kommentare und Befunde in sozialen Medien von unseren Analysten als neutral bewertet. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Ki-star Real Estate in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor ist das Sentiment und der Buzz rund um eine Aktie, der eine langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation umfasst. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Ki-star Real Estate in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Ki-star Real Estate als Neutral-Titel betrachtet. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ki-star Real Estate-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,22, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,72, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ki-star Real Estate-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4334,9 JPY. Der letzte Schlusskurs (3235 JPY) weicht somit um -25,37 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf der Basis des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs (3565,4 JPY) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Zusammenfassend erhält die Ki-star Real Estate-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.