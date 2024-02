Ki-Star Real Estate Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Ki-star Real Estate wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 30,72 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ki-star Real Estate-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 39,26, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Die Aktie erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Ki-star Real Estate von 3695 JPY um -12,87 Prozent von dem GD200 (4240,58 JPY) entfernt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 3310,2 JPY auf, was ein "Gut"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Ki-star Real Estate-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Ki-star Real Estate in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse hat gezeigt, dass die Stimmung für Ki-star Real Estate in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Insgesamt wird die Aktie somit auf allen Stufen mit einem "Neutral" bewertet.