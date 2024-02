Ki-Star Real Estate Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. Bei Ki-star Real Estate wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Anleger zeigten an drei Tagen eine positive Stimmung, während an insgesamt neun Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über Ki-star Real Estate diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Ki-star Real Estate-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 30, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 39,26 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der RSIs als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Ki-star Real Estate-Aktie als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 12,87 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50 hingegen weist auf ein "Gut"-Signal hin, da der Kurs 11,62 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung des Aktienkurses als "Neutral", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.