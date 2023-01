KiKA sucht Verwertungsagentur / Vergabeunterlagen über www.dtvp.de abrufbar

Erfurt (ots) -Der Kinderkanal von ARD und ZDF schreibt europaweit die Lizenz- und Merchandisingvermarktung aus, um die Verwertung von Rechten in allen vermarktungsrelevanten Bereichen, Themen und Aufgaben zu besetzen.Die Vergabeunterlagen mit allen relevanten Informationen stehen ab Ende Januar auf dem Deutschen Vergabeportal "DTVP" unter dem Link https://www.dtvp.de/ zur Verfügung.2022 feierte KiKA seinen 25. Geburtstag und schloss das Jahr als Lieblingsmedienanbieter Nr. 1, Marktführer im linearen Markt der Drei- bis 13-Jährigen und Broadcaster of the Year ab.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell