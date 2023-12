Khoon Aktie: Der weitere Knall!

Die Khoon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,68 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,57 HKD, was einer Abweichung von -16,18 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,62 HKD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-8,06 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung, wodurch auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Die Stimmung rund um die Khoon-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Dabei zeigte die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie blieb in einem Zeitraum von mittlerer Länge unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Khoon-Aktie beläuft sich auf 50, was als neutral bewertet wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine Ausprägung von 100, was zu einer negativen Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt hauptsächlich positive Beiträge und Diskussionen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Khoon-Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird die Khoon-Aktie aus charttechnischer Sicht sowie basierend auf Stimmung und Buzz der Anleger mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.