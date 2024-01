Khoon Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Khoon-Aktie beträgt aktuell 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt mit einem Wert von 57,14 ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die technische Analyse der Khoon-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,68 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,58 HKD, was einem Unterschied von -14,71 Prozent entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,6 HKD führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Khoon-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Khoon veröffentlicht. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen bezogen sich jedoch weder stark auf positive noch auf negative Themen rund um Khoon, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Gut".