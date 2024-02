Khoon Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Khoon liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 47,37 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 55,1, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Khoon-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen zunehmend schlechter wurde. Gleichzeitig wurde das Unternehmen jedoch intensiver diskutiert und erfuhr mehr Aufmerksamkeit von den Anlegern. Daher erhält die Khoon-Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage mit 0,68 HKD bewertet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Khoon somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Khoon diskutiert, während in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Khoon auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.