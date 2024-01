Khong Guan Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Khong Guan: Aktienanalyse zeigt neutrale Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Khong Guan können über einen längeren Zeitraum verfolgt und ausgewertet werden. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt und wird daher als "neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Khong Guan derzeit 2,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "neutralen" Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -1,67 Prozent liegt.

Die Anleger-Stimmung bei Khong Guan zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Khong Guan liegt bei 50 Punkten, was auf eine "neutrale" Bewertung hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 55,56.

Insgesamt ergibt sich für Khong Guan eine neutrale Bewertung, basierend auf der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.