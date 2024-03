Khong Guan Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Aktienkurs von Khong Guan verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,83 Prozent, was 1,84 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,99 Prozent) im Verbrauchsgütersektor liegt. Im Bereich des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln beträgt die mittlere jährliche Rendite 0,6 Prozent, wobei Khong Guan aktuell 8,43 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Khong Guan aktuell auf 1,17 SGD, was auch dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 1,12 SGD, was einem Abstand von +4,46 Prozent entspricht und somit auch zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder signifikant höher noch niedriger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen in den Diskussionen dominierend, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".