Khong Guan Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Khong Guan schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln eine Dividendenrendite von 0,88 % aus, was 2,79 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 3,67 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbilanz und einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten erzielte Khong Guan eine Performance von -4,81 Prozent, während ähnliche Aktien aus der gleichen Branche im Durchschnitt um -3,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,16 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,23 Prozent hatte, lag Khong Guan 2,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt Khong Guan eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Khong Guan in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Khong Guan liegt bei 100, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ein "Neutral" ergibt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.