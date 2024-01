Khong Guan Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Khong Guan-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Khong Guan.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt der Khong Guan-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-1,67 Prozent Abweichung im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt und +2,61 Prozent Abweichung im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf beiden Basis führt.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger können Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse der Kommentare und Themen zu Khong Guan in den sozialen Medien ergab eine neutrale Stimmung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz weisen ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung für Khong Guan hin.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Khong Guan hinsichtlich des RSI, der trendfolgenden Indikatoren, der Anlegerstimmung und des Sentiments und Buzz im Netz.