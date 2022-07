Khiron, der führende Anbieter von medizinischem Cannabis, setzt seine globale Expansion in Spanien fort

Weitere Suchergebnisse zu "Khiron Life Sciences":

Toronto (ots/PRNewswire) -Khirons medizinische Kliniken und Vertriebswachstum in ganz Europa folgen auf Erfolge auf dem lateinamerikanischen Markt- Seit der Gründung einer spanischen Tochtergesellschaft im Jahr 2019 ist das wissenschaftliche und medizinische Team von Khiron als Cannabinoid-Experten in Spanien anerkannt- Khiron setzt seine langjährige Zusammenarbeit mit der spanischen Agentur für Arzneimittel und Medizinprodukte (AEMPS) fort und trägt aktiv zu mehreren Bildungsinitiativen in Spanien bei- Khiron bietet eine umfassende und zertifizierte medizinische Ausbildung an, die weltweit bei der Ausbildung von Tausenden von Ärzten erfolgreich eingesetzt wird und in enger Zusammenarbeit mit der renommierten Universität Tecnologico de Monterrey in Mexiko entwickelt wurdeKhiron Life Sciences Corp. („Khiron" oder das „Unternehmen") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC), ein weltweit führender Anbieter von medizinischem Cannabis in Europa und Lateinamerika, begrüßt die jüngsten Entwicklungen bei der Regulierung von medizinischem Cannabis in Spanien. Das Unternehmen freut sich nun darauf, sein klinisches Fachwissen und die Erkenntnisse aus den von Khiron betriebenen Zerenia™-Kliniken in Kolumbien, Peru, Brasilien und Großbritannien an spanische Patienten weiterzugeben, um medizinische Fachkräfte zum Nutzen der spanischen Patienten anzuleiten.Spanien ist ein wichtiger Exporteur von medizinischem Cannabis in Europa, aber Spanien selbst hat keine nationale Gesetzgebung für medizinisches Cannabis eingeführt. Bei einer Bevölkerung von mehr als 47 Millionen Menschen in Spanien schätzen Experten der medizinischen Cannabisbranche in Europa die potenzielle Marktgröße des medizinischen Cannabismarktes auf mindestens 700.000 Patienten oder 1,5 % der Gesamtbevölkerung des Landes.Khiron ist seit der Gründung seiner Tochtergesellschaft Khiron Life Sciences Spain im Jahr 2019 in Spanien aktiv. In den letzten drei Jahren hat sich Khiron für diese Änderung der Rechtsvorschriften in Spanien eingesetzt, indem es gemeinsam mit einem Netz nationaler Partner wie der Spanischen Gesellschaft für Cannabinoid-Forschung (SEIC), dem Iberoamerikanischen Cannabinoid-Forschungsnetz (CANNALATAN), Cannabmed (ICEERS), dem Cannabis Hub (Polytechnische Universität Barcelona), der Sociedad Clínica de Endocannabinología (SCE) und dem Technologischen Agrarforschungszentrum in Extremadura (CTAEX) Bildungsinitiativen gefördert hat.Für Khiron, das seine auf Cannabinoiden basierenden Arzneimittel und klinischen Dienstleistungen bereits in zwei der größten Märkte für medizinisches Cannabis in Europa (Deutschland und Großbritannien) anbietet, ist dies ein logischer Schritt nach Spanien, den das Unternehmen seit Jahren vorbereitet hat. Unterstützt wird dieser Prozess durch den stetigen Ausbau des medizinischen Portfolios von Khiron Europe, das durch die kürzlich erfolgte Übernahme eines EU-GMP-zertifizierten deutschen Arzneimittelherstellers und -großhändlers weiter wachsen wird. Die Übernahme wird das Wachstum von Khiron in Europa beschleunigen, da Khiron die gesamte Wertschöpfungskette für seine Produkte kontrolliert und einen direkten Zugang zu den europäischen Apotheken erhält.Franziska Katterbach, Präsidentin von Khiron Europe, erklärte: „Wir begrüßen die geplante Regelung für medizinisches Cannabis in Spanien. Für Khiron ist Spanien ein weiterer wichtiger europäischer Markt mit großem Potenzial, auf dem wir seit 2019 aktiv sind - aber die Öffnung des Marktes für medizinisches Cannabis in Spanien ist noch wichtiger für die Hunderttausende von potenziellen Patienten in Spanien, die keinen Zugang zu cannabinoidbasierten Therapien haben.Als Unternehmen blicken wir auf eine langjährige operative und physische Präsenz in Spanien zurück, mit der Teilnahme an medizinischen Kongressen, Vorträgen an Universitäten, langjährigen Geschäftsbeziehungen mit nationalen Partnern und der Zusammenarbeit mit spanischen Institutionen. Khiron ist auf die kommenden Entwicklungen in Spanien gut vorbereitet."Informationen zu Khiron Life Sciences Corp.Khiron ist ein weltweit führendes Unternehmen für medizinisches Cannabis mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa. Durch den Einsatz eigener medizinischer Kliniken und firmeneigener Telemedizin-Plattformen kombiniert Khiron einen patientenorientierten Ansatz, ärztliche Fortbildungsprogramme, wissenschaftliches Fachwissen, Produktinnovationen und die Konzentration auf die Schaffung von Zugangsmöglichkeiten, um die Verschreibung und Markentreue von Patienten weltweit zu fördern. Das Unternehmen hat eine Vertriebspräsenz in Kolumbien, Deutschland, Großbritannien, Peru und Brasilien und ist in der Lage, den Vertrieb in Mexiko aufzunehmen. Das Unternehmen wird von seinem Mitbegründer und Chief Executive Officer, Alvaro Torres, zusammen mit einem erfahrenen und vielseitigen Führungsteam und Vorstand geleitet. 