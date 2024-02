Khiron Life Sciences Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Khiron Life Sciences":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Khiron Life Sciences ist überwiegend negativ, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren und Beurteilungen in sozialen Medien festgestellt haben. Allerdings waren die Themen, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien rund um Khiron Life Sciences diskutiert wurden, hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Khiron Life Sciences-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,04 CAD liegt und der aktuelle Kurs ebenfalls bei 0,04 CAD liegt, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der ebenfalls bei 0,04 CAD liegt und somit auch ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Khiron Life Sciences liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen RSI von 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Khiron Life Sciences aktuell 0, was einer negativen Differenz von -1,88 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" entspricht. Daher erhält Khiron Life Sciences von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.