Khatrao Consulting GmbH wächst weiter: Golden Voice Academy expandiert und sucht mehrere neue Mitarbeiter

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Worms (ots) -Die Khatrao Consulting GmbH mit Sitz in Worms, die mit ihrer Golden Voice Academy Kurse für Sprecherausbildungen anbietet, nimmt neue Dimensionen an: Um ihr Team weiter auszubauen, sucht das Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter - darunter eine Büroassistenz, einen Sales Manager und eine Vertriebsassistenz. Die offenen Stellen sind ab sofort verfügbar.Geschäftsführer Patrick Khatrao: "Die Golden Voice Academy ist die Sprecherakademie mit der höchsten Erfolgsquote bei ihren Kunden. Mit unserem Angebot möchten wir es talentierten Menschen ermöglichen, sich als Sprecher für Voiceover und Hörbücher ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Wir sind fest davon überzeugt, dass auch motivierte Quereinsteiger dazu in der Lage sind, mit dem Klang ihrer Stimme Geld zu verdienen. Leider bleiben diese Potenziale noch immer viel zu oft ungenutzt. Mit unseren Kursen für Sprecherausbildungen möchten wir genau das ändern. Die Nachfrage nach unserem Angebot steigt stetig, weshalb wir uns nun dazu entschlossen haben, weitere Mitarbeiter einzustellen, die gemeinsam mit uns wachsen möchten."Besonders gefragt sind Vertriebsassistenzen und -mitarbeiter im Innendienst, die die Golden Voice Academy bei der Neukundengewinnung und Kundenberatung unterstützen möchten, um auf diese Art und Weise weiteren begabten Menschen dabei zu helfen, mit ihrer Stimme erfolgreich zu werden. Im Vertrieb sind auch motivierte Quereinsteiger herzlich willkommen, denen es leicht fällt, auf Menschen zuzugehen: Während der Einarbeitung lernen sie alles, was sie zur Ausführung des Jobs benötigen. Vorkenntnisse im Vertriebsbereich sind also nicht notwendig.Bewerber, die auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind und Teil eines schnell wachsenden Unternehmens werden möchten, können sich bei der Golden Voice Academy auf einen modernen Arbeitsplatz mit erstklassiger Büroausstattung freuen. Hier bringt sich das junge und dynamische Team tagtäglich gegenseitig voran. In einer entspannten Arbeitsatmosphäre kann jeder Einzelne seinen Aufgaben optimal nachgehen. Gute Karrierechancen, schnelle Aufstiegsmöglichkeiten, eine überdurchschnittliche Vergütung, eine faire Chefebene, glasklare Prozesse, ein Gesundheitsbudget von 900 Euro für Massagen, Brillen und der dergleichen sowie zahlreiche Weiterentwicklungsmöglichkeiten runden die Vorteile der Golden Voice Academy als Arbeitgeber ab. Motivierten Menschen, die ihren beruflichen und persönlichen Durchbruch erreichen möchten, sind hier keine Grenzen gesetzt: Durch ihre Unterstützung lernen die Mitarbeiter des Unternehmens wertvolle Kenntnisse aus den Bereichen Vertrieb und Organisation, mit denen sie später durch eigene Ideen zum Unternehmenswachstum beitragen können."Unsere Mission ist es, als Team erfolgreich zu sein, um gemeinsam einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft und Wachstum gehen zu können. Natürlich geht es uns auch darum, unsere Kunden glücklich zu machen, indem wir sie auf ihrem Weg zu einem erfüllten Leben in ihrem Traumjob unterstützen. Wir möchten hoch hinaus und sagen das nicht nur - wir leben es auch", so Geschäftsführer Patrick Khatrao.Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://karriere.goldenvoiceacademy.de/Pressekontakt:Khatrao Consulting GmbHVertreten durch: Patrick Khatraohttps://www.goldenvoiceacademy.de/startE-Mail: kontakt@goldenvoiceacademy.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell