Kfz-Versicherung: Marderschäden günstig absichern - darauf sollte man achten

München (ots) -- Folgeschäden durch Marderbiss absichern kostet im Schnitt nur vier Prozent Aufpreis- Kfz-Versicherungswechsel: Fahranfänger*innen sparen bis zu 47 Prozent beim Beitrag- 300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungVerbraucher*innen zahlen für ihre Kfz-Versicherung kaum mehr, wenn sie einen Marderschaden (https://www.check24.de/kfz-versicherung/schaeden/marderschaden/) inklusive Folgeschäden einschließen. Im Durchschnitt kostet die Versicherung von erweiterten Marderschäden nur vier Prozent Aufpreis im Vergleich zur Basisprämie.1) Der Schutz ist sinnvoll, denn jährlich werden in Deutschland über 200.000 durch Marder verursachte Schäden an Fahrzeugen gemeldet.2)Im Schadenfall übernimmt eine Kaskoversicherung bei Marderbiss den Austausch angebissener Kabel, Schläuche oder Gummis. Verbraucher*innen sollten aber darauf achten, dass auch Folgeschäden versichert sind. Nur dann kommt die Versicherung auch für Schäden auf, die beispielsweise am Motor in Folge eines Marderbisses entstehen. Besonders bei E-Autos können Marderbisse sogar bis zum Totalschaden führen."Motorschäden kosten schnell einige Tausend Euro", sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24. "Deswegen sollten Verbraucher*innen darauf achten, in ihrer Kfz-Versicherung auch Folgeschäden durch einen Marderbiss zu versichern. Das kostet nur wenig Aufpreis. In manchen Tarifen sind Folgeschäden sogar kostenlos versichert."Kfz-Versicherungswechsel: Fahranfänger*innen sparen bis zu 47 Prozent beim BeitragDurch den Wechsel der Kfz-Versicherung können Verbraucher*innen mehrere Hundert Euro sparen. Das zeigen exemplarische Berechnungen von CHECK24 für typische Fahrerprofile (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/kfz-versicherung-wechseln-und-mehrere-hundert-euro-im-jahr-sparen-1979/). Das größte prozentuale Sparpotenzial haben Fahranfänger*innen - bis zu 47 Prozent. Im günstigsten Tarif zahlen sie jährlich 634 Euro. Im Schnitt über alle Tarife werden 1.207 Euro fällig.300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungBei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung helfen die CHECK24-Versicherungsexpert*innen im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail, Chat oder Telefon. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Beitrags- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.1)Beispielberechnungen über alle im CHECK24-Vergleich verfügbaren Tarife. Beispielprofil: Versicherungswechsel zum 1.1.2023, VW Golf 1.0 TSi (HSN: 0603, TSN: BVV), Erstzulassung: Februar 2020, Erwerb und Halterzulassung: August 2020, Gebrauchtwagen, Barkauf, Nutzung: nur privat (inkl. Arbeitsweg), 12.000 km / Jahr, Fahrzeugnutzer: Versicherungsnehmer (45 Jahre, Führerschein seit 27 Jahren), verheiratet, Angestellter, keine Punkte, keine Kinder im Haushalt, kein Wohneigentum, Parkplatz: Straße (öffentlich), Haftpflicht (SF 20) und Vollkasko (SF 20) mit 300 Selbstbeteiligung inkl. Teilkasko mit 150 Euro Selbstbeteiligung, Werkstattauswahl: alle Tarife, jährliche Beitragszahlweise; 06268 Barnstädt2)Quelle: https://ots.de/Gwga1Y [2.11.2022]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige Hundert Euro. 