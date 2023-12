Kforce Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Kforce":

Die Kforce schüttet aktuell eine Dividendenrendite von 2,44 % aus, was 2,85 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,29 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Analysten geben der Kforce ein "Neutral"-Rating, da es keine positiven oder negativen Empfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Kforce liegt mit 25,17 unter dem Durchschnitt der Branche von 53, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der Kforce deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und negative Veränderung hin, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Kforce die Einstufung: "Schlecht".