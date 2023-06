KfW und slowenische Förderbank SID banka vereinbaren Globaldarlehen zur Förderung des slowenischen Mittelstands

Frankfurt am Main (ots) -- 100 Mio. EUR zur Unterstützung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen in Slowenien- Achtes Globaldarlehen seit 1999Die SID banka hat einen weiteren langfristigen Globaldarlehensvertrag mit der deutschen Förderbank KfW abgeschlossen. Das Darlehen in Höhe von 100 Millionen Euro wird insbesondere für die Finanzierung von Investitionen von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen sowie MID Cap-Unternehmen (nachstehend KMU) verwendet.Die SID banka arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit der KfW zusammen, sowohl bei der Beschaffung günstiger langfristiger Mittel für den slowenischen Mittelstand als auch bei der Stärkung der Zusammenarbeit in übergreifenden Bereichen des Förderbankwesens und dem Austausch bewährter best practices zur Unterstützung der slowenischen Wirtschaft. Das erste Globaldarlehen in Höhe von 20 Mio. EUR zur Finanzierung der Exporttätigkeit von KMU wurde bereits 1999 erfolgreich realisiert und war zugleich das erste Darlehen der SID banka von einem ausländischen Partner.Katharina Herrmann, Mitglied des Vorstands der KfW: "Das neue Globaldarlehen mit der SID banka ist ein Beispiel für das Erfolgsmodell der Zusammenarbeit der europäischen Förderbanken. Die Herausforderungen der nachhaltigen Transformation machen nicht an nationalen Grenzen halt. Um diese zu bewältigen, sind die Bündelung der Ressourcen und Kompetenzen sowie der Erfahrungsaustausch mit unseren europäischen Partnern wichtige Faktoren. Umso mehr freue ich mich über die Fortsetzung und Vertiefung unserer Kooperation mit der SID banka."Bei dieser Gelegenheit sagte der Vorstandsvorsitzende der SID Banka, Borut Jamnik: "Die ausgezeichnete langfristige Zusammenarbeit mit der deutschen Förderbank KfW, durch die die SID Banka über 24 Jahre hinweg 300 Millionen Euro aufgenommen hat, brachte neben den Finanzmitteln auch wertvolle Erfahrungen beim Austausch bewährter Praktiken im Förderbankwesen. Slowenische Unternehmen profitierten auf diesem Wege durch niedrigere Kreditkosten und andere Vorteile, die ständige Verfügbarkeit von Mitteln, eine einfache Dokumentation und eine breite geografische Abdeckung. Damit beweist die SID banka einmal mehr, dass sie durch die Nutzung günstiger internationaler Ressourcen das Wachstum und die Entwicklung slowenischer Unternehmen fördert und die Wettbewerbsfähigkeit der slowenischen Wirtschaft beschleunigt."Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram Schweickhardt,Tel. +49 (0)69 7431 1778E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell