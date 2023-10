KfW stellt Bereich IT im Zuge der digitalen Weiterentwicklung neu auf

Frankfurt am Main (ots) -- Aufteilung in zwei Organisationseinheiten- Cecilia Fernández de Córdoba und Jörg Menzel übernehmen Leitungen- Langjähriger IT-Bereichsleiter Andreas Fichelscher tritt in den RuhestandIm Zuge ihrer Weiterentwicklung zur digitalen Transformations- und Förderbank stellt die KfW ihre IT neu auf und teilt den stark gewachsenen Bereich in zwei Organisationseinheiten. Mit dem altersbedingten Ausscheiden des langjährigen Leiters der IT, Andreas Fichelscher wird die IT zum 1.Januar 2024 in zwei Bereiche gegliedert, die künftig durch Cecilia Fernández de Córdoba (43) und Jörg Menzel (57) geführt werden. Mit der neuen Organisation wird die Transformation der IT fortgesetzt.Die Software-Ingenieurin Cecilia Fernández de Córdoba kommt von Goldman Sachs, wo sie als "Head of SDLC Americas and Global Platform Owner for Build and Testing Services" seit 2022 global verantwortlich für Software-Entwicklungsplattformen ist. Zuvor war die erfahrene IT-Managerin viele Jahre bei der Deutschen Bank, wo sie zuletzt als "Global Head of Engineering Methods and Standards" den Aufbau und Betrieb moderner Software-Entwicklungen verantwortete.Jörg Menzel ist Diplom-Physiker und ein umsetzungsstarker IT-Manager, der nach Leitungspositionen bei verschiedenen Landesbanken seit 2016 in der IT der KfW eine führende Rolle ausfüllt und einen Großteil der IT-Organisation verantwortet. Er hat maßgeblich den Ausbau der Agilität in der IT vorangetrieben und zahlreiche zentrale IT-Projekte für die KfW erfolgreich umgesetzt."Als Förderbank leisten wir einen wirkungsvollen Beitrag zur Transformation Deutschlands. Der Digitalisierung und damit der IT der KfW kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Ich danke Andreas Fichelscher, dass er die Weiterentwicklung der IT in seiner Verantwortung stets konsequent vorangetrieben hat und freue mich auf die weiteren Impulse der neuen IT-Bereichsleitungen", so Melanie Kehr, für IT und Operations verantwortliche Vorständin der KfW."Mit Cecilia Fernández de Córdoba gewinnt die KfW eine IT-Managerin mit hervorragender Expertise für moderne Software-Entwicklungsmethoden und Prozesse. Die KfW wird weiter stark auf eigene Software-Entwicklung setzen. Daneben hat Jörg Menzel mit seinem langjährigen ganzheitlichen Verständnis bewiesen, dass er erfolgreich große IT-Projekte und Transformationen von Organisationen umsetzen kann", so Melanie Kehr weiter.Andreas Fichelscher verabschiedet sich nach 9 Jahren KfW-Zugehörigkeit planmäßig in den Ruhestand. Ihm ist es zu verdanken, dass die IT der KfW seit 2016 eine erfolgreiche Grunderneuerung vollzogen hat. Er hat die IT strukturell und personell zukunftsfähig aufgestellt und die Agilisierung maßgeblich vorangetrieben.Porträtfotos von Cecilia Fernández de Córdoba und Jörg Menzel stehen hier zum Download bereit:Jörg Menzel: Bildarchiv | KfW (https://bildarchiv.kfw.de/index.jsp?doi=kfw-dam-210002)Cecilia Fernandez de Cordoba: Bildarchiv | KfW (https://bildarchiv.kfw.de/index.jsp?doi=kfw-dam-210001) und Bildarchiv | KfW (https://bildarchiv.kfw.de/index.jsp?doi=kfw-dam-210000)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KK), Verena Köttker,Tel. +49 (0)69 7431 59190, E-Mail: Verena.Koettker@kfw.deInternet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell