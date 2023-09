KfW besetzt Leitung der Bereiche Konzernentwicklung und Rechnungswesen neu

Frankfurt am Main (ots) -Die KfW besetzt im Zuge ihrer konsequenten strategischen Ausrichtung hin zur digitalen Transformations- und Förderbank die Leitungen zweier zentraler Bereiche neu: Zum 1. November 2023 verstärkt sich die Bank extern mit Dr. Susanne Maurenbrecher (44) für die Leitung des Bereichs Konzernentwicklung. Der aktuelle Leiter dieses Bereichs, Mirko Sedlacek (43), wechselt intern und übernimmt im Sommer 2024 die Leitung des Bereiches Rechnungswesen.Dr. Susanne Maurenbrecher kommt von McKinsey & Company zur KfW, wo sie seit 2009 tätig ist und als Partnerin im Hamburger Büro Banken bei Strategie- und Transformationsprojekten berät. Ihre Expertise liegt besonders im Themenbereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft und der Bedeutung von Environmental-, Social-, und Governance-Faktoren ("ESG") im Banking in Deutschland. Vor ihrer Zeit bei McKinsey & Company war sie im NORD/LB-Konzern im Inhouse-Consulting, der Unternehmensentwicklung und im Beteiligungscontrolling tätig. Bei der KfW übernimmt sie u.a. die Verantwortung für Unternehmensstrategie, Nachhaltigkeit, Strategische Planung & Steuerung, Innovation sowie die volkswirtschaftliche Abteilung."Deutschland steht in diesem Jahrzehnt vor großen Transformationsaufgaben und wir als KfW werden einen wirkungsvollen Beitrag leisten. Mit unserer Transformationsagenda KfWplus entwickeln wir die KfW weiter, um im Ergebnis noch effektiver und effizienter zu werden", sagt Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW. "Ich freue mich mit Dr. Susanne Maurenbrecher eine Transformationsexpertin mit fundiertem ESG-Knowhow in der KfW begrüßen zu dürfen. In der Umsetzung von KfWplus und Weiterentwicklung der KfW auf dem Weg zu der digitalen Transformations- und Förderbank kann sie auf eine erfolgreiche Arbeit aufbauen und neue Impulse setzen."Mirko Sedlacek wird den Bereich Konzernentwicklung und Volkswirtschaft im Zuge eines geordneten Übergangs noch einige Monate begleiten, bevor er die Leitung des Bereiches Rechnungswesen zum 1.Juli 2024 übernimmt. Der derzeitige Leiter des KfW-Rechnungswesens, Klaus Weirich, geht Ende des Jahres 2024 in den Ruhestand.Mirko Sedlacek hat im Jahr 2004 seine Tätigkeit bei der KfW als Trainee begonnen und nach verschiedenen Stationen in der Bank, u.a. in der Projektfinanzierung von Erneuerbaren Energien sowie im Kreditrisikomanagement der KfW IPEX Bank, zuletzt viereinhalb Jahre den Bereich Konzernentwicklung und Volkswirtschaft geführt. Im Bereich Rechnungswesen wird er die Gebiete Accounting, Meldewesen, Steuern, Controlling und Datenmanagement & Finanzarchitektur verantworten. "Mirko Sedlacek kennt den KfW-Konzern aus seinen Tätigkeiten auf Markt- und Risikoseite sowie Strategie und Steuerung in verschiedenen Facetten und bringt zugleich das Gesamtbankverständnis mit, das wir im Finanzbereich brauchen", so KfW-Finanzvorstand Bernd Loewen. "Zudem machen ihn seine fundierten Kenntnisse im Themengebiet Nachhaltigkeit, das einen Gamechanger nicht nur in der Bankenstrategie, sondern auch im Datenmanagement, der Datenanalyse und dem zukünftigen Reporting in deren Finanzbereichen darstellt, zu einer Idealbesetzung für unser Rechnungswesen."Porträtfotos von Dr. Susanne Maurenbrecher und Mirko Sedlacek stehen hier zum Download bereit:- Dr. Susanne Maurenbrecher (https://bildarchiv.kfw.de/index.jsp?doi=kfw-dam-206749)- Mirko Sedlacek (https://bildarchiv.kfw.de/index.jsp?doi=kfw-dam-158103)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine Volk,Tel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell