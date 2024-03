KfW-Verwaltungsrat verlängert Vertrag von KfW-Vorstandsmitglied Dr. Stefan Peiß

Frankfurt am Main (ots) -Der KfW-Verwaltungsrat hat Herrn Dr. Stefan Peiß für weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2029 zum Vorstandsmitglied der KfW bestellt. Dies erklärten der Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrates, Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und der Stellvertretende Vorsitzende, Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen, im Anschluss an die Sitzung des KfW-Verwaltungsrates vom 21. März 2024.Der promovierte Diplom-Kaufmann Dr. Stefan Peiß (54) wurde erstmals zum 1. Januar 2016 in den Vorstand der KfW-Bankengruppe berufen. Als Chief Risk Officer (CRO) verantwortet er weiterhin das Kreditrisikomanagement, das Risikocontrolling sowie den Aufgabenbereich Compliance.Dr. Stefan Peiß hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich für ein proaktives Risikomanagement und der entsprechenden Umsetzung aufsichtsrechtlicher Vorgaben eingesetzt. Eine zukunftsorientierte Ausrichtung des Risikomanagements als zentraler Baustein für die KfW als Finanzierer der Transformation wird auch in den nächsten Jahren im Fokus seiner Tätigkeit stehen.Den Lebenslauf und Pressebilder finden Sie auf der Internetseite der KfW unter www.kfw.de/vorstand (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Arbeitsweise-und-Unternehmensf%C3%BChrung/Vorstand/Dr.-Stefan-Pei%C3%9F/).Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation & Markensteuerung (KK), Verena Köttker,Tel. +49 (0)69 7431 59190E-Mail: Verena.Koettker@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell