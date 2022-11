KfW Research: Viele Existenzgründungen haben Klimaschutz im Blick

Frankfurt am Main (ots) -- Klimaschutz spielt bei knapp 60 % der Existenzgründungen 2021 eine Rolle- Klimaschutzangebote stehen bei jeder zehnten Existenzgründung im Fokus- Junge gehen voran: Gründerinnen und Gründer unter 30 Jahren haben doppelt so häufig Klimaschutzangebote wie +50-JährigeDer Dürresommer 2022 und jährlich neue Temperaturrekorde halten uns den Klimawandel direkt vor Augen. Die grüne Transformation der Wirtschaft ist insbesondere für Deutschland als Industriestandort einer der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Die grüne Umstrukturierung der deutschen Wirtschaft ist bereits im Gange, wie sich an den jüngsten Existenzgründungen erkennen lässt: 2021 wurde bei knapp 60 % der Existenzgründungen der Klimaschutz mitgedacht. Diese bieten Produkte oder Dienstleistungen für den Klimaschutz an oder setzen selbst Maßnahmen um, die zum Klimaschutz beitragen. Fast alle Existenzgründungen mit Klimaschutzangeboten führen dabei auch Klimaschutzmaßnahmen durch.Insgesamt bieten 10 % der Existenzgründungen 2021 hauptsächlich Produkte und Dienstleistungen für den Klimaschutz an. Dabei dominiert das Thema regenerative Energieerzeugung und Energieeffizienz wie der gewerbliche Betrieb von Photovoltaikanlagen, Energieberatung oder Heiz- und Klimatechnik. Doch auch Themen wie E-Mobilität und Green Finance spielen eine Rolle. Mit Blick auf das Lebensalter der Gründerinnen und Gründer zeigt sich: Je jünger die Gründerinnen und Gründer, desto häufiger denken sie den Klimaschutz mit. Die unter 30-Jährigen Gründerinnen und Gründer haben etwa zu 40 % Klimaschutzangebote, die 30-49-Jährigen zu 30 % sowie 20 % der +50-Jährigen.Mehr als die Hälfte der Existenzgründungen 2021 (58 %) tragen mit eigenen Maßnahmen zum Klimaschutz bei, wobei ein Viertel der Existenzgründungen stark mit eigenen Klimaschutzmaßnahmen engagiert ist. Auch bei geplanten Existenzgründungen lässt sich dieser Trend beobachten. So zeigen sich bei im Jahr 2021 in der Gründungsplanung befindlichen Personen ähnliche Anteile wie bei den realisierten Gründungen: 30 % wollen Klimaschutzangebote machen und 58 % wollen eigene Klimaschutzmaßnahmen umsetzen."Die multiplen Krisen der vergangenen Monate haben uns schmerzlich vor Augen geführt, dass wir Energiesicherheit und Klimaschutz zusammen denken müssen. Dabei spielt die grüne Transformation eine integrale Rolle. Es ist deshalb erfreulich, dass bei Gründerinnen und Gründern Klimaschutz eine so große Rolle spielt. Denn Sie tragen durch ihre Angebote entscheidend dazu bei, dass die für die grüne Transformation wichtigen Märkte erschlossen werden", sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW.Der aktuelle KfW Research One-Pager ist abrufbar unterwww.kfw.de/Volkswirtschaft-Kompakt (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Volkswirtschaft-Kompakt/?redirect=125120)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine Volk,Tel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell