KfW IPEX-Bank tritt den Poseidon-Prinzipien bei

Frankfurt am Main (ots) -Die KfW IPEX-Bank hat sich den Poseidon-Prinzipien, dem globalen Referenzrahmen für verantwortungsvolle maritime Finanzierung, angeschlossen. Dies ist ein weiterer Schritt zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Nachhaltigkeits-Frameworks der KfW IPEX-Bank bei Finanzierungen für die maritime Wirtschaft.Ziel der Poseidon-Prinzipien ist es, dass bei Kreditentscheidungen in der Schiffsfinanzierung auch Klimaüberlegungen Berücksichtigung finden - im Einklang mit den klimabezogenen Zielen der IMO. Die Prinzipien liefern wertvolle Einblicke in die Treibhausgasemissionen der Schifffahrtsindustrie und die angestrebten Reduzierungen."Seit 2019 arbeiten wir kontinuierlich mit den führenden Poseidon-Banken zusammen", so Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Und da die Poseidon-Prinzipien konsequent weiterentwickelt wurden, passen sie nun perfekt zum Nachhaltigkeits-Framework unserer Bankengruppe und unserer Geschäftstätigkeit in der maritimen Wirtschaft."Über die Poseidon-PrinzipienDie 2019 eingeführten Poseidon-Prinzipien sind ein globaler Rahmen für die Bewertung und Offenlegung der Klimaschutzbestrebungen von Finanzinstituten bei der Gewährung von Schiffskrediten. Sie stellen eine gemeinsame, globale Ausgangsbasis dar, um quantitativ zu bewerten und offenzulegen, ob die Kreditportfolios der Finanzinstitute im Einklang mit den verabschiedeten Klimazielen stehen. Damit dienen sie auch als wichtiges Instrument zur Unterstützung einer verantwortungsvollen Entscheidungsfindung. Die Poseidon-Prinzipien stehen im Einklang mit der Politik und den Zielen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO, einer UN-Organisation, die für die weltweite Regulierung der Seeschifffahrt zuständig ist. Dazu gehört auch das Ziel, die Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich zu senken und die gesamten jährlichen Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 50 Prozent gegenüber 2008 zu reduzieren. Weitere Informationen unter: https://www.poseidonprinciples.org/finance/#homePressekontakt:DelaStrumpfKfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5-9, 60325 FrankfurtE-Mail: dela.strumpf@kfw.deTel. 069 7431-2984E-Mail: Presse.IPEX@kfw.de,Internet: www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell