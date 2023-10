KfW IPEX-Bank gewährt Green Loan für Eisenbahninfrastruktur in Norwegen

Frankfurt am Main (ots) -Die KfW IPEX-Bank stellt eine Green Loan-Fazilität in Höhe von 1,148 Mrd. NOK (ca. 100 Mio. EUR) für die norwegische Bane NOR Eiendom bereit. Das Darlehen wird in norwegischen Kronen ausgezahlt und ist in zwei gleich große Tranchen mit Laufzeiten von 7 und 9,5 Jahren aufgeteilt.Bane NOR Eiendom ist ein staatliches norwegisches Unternehmen, das für die Entwicklung und Verwaltung unterstützender Bahninfrastrukturen wie Bahnhöfe und Zugwartungseinrichtungen in ganz Norwegen zuständig ist.Die Bereitstellung der Green Loan-Fazilität durch die KfW IPEX-Bank erfolgt in Übereinstimmung mit dem Green Finance Framework des Kunden sowie gemäß der Kategorie Clean Transportation der Green Loan Principles. Zu den finanzierungsfähigen Projekten gehören Investitionen in unterstützende Bahninfrastrukturen und Service-Einrichtungen wie Wartungsdepots, Zugabstellanlagen und Eisenbahndepots.Die Mittel aus dem Green Loan der KfW IPEX-Bank werden für Investitionen in den Ausbau und die Renovierung verschiedener Wartungswerkstätten verwendet. Diese Investitionen ermöglichen die Wartung längerer Personenzüge mit einer Länge von über 220 Metern und erhöhen die Gesamteffizienz des Wartungszyklus."Als bedeutender Besitzer, Entwickler und Verwalter von Eisenbahnimmobilien ist Bane NOR Eiendom ein entscheidender Förderer des weiteren Ausbaus eines nachhaltigen, CO2-freien öffentlichen Verkehrs in Norwegen", erklärt Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Wir sind stolz darauf, unseren langjährigen norwegischen Kunden mit einer Green Loan-Fazilität unterstützen zu können."Mit dieser Finanzierung unterstützt die KfW IPEX-Bank die Dekarbonisierung von Mobilität und Verkehr und trägt so dazu bei, den Wandel zu einer CO2-neutralen Gesellschaft und Wirtschaft voranzutreiben.Über Bane NOR Eiendom ASBane NOR Eiendom ist Norwegens führender Entwickler von öffentlichen Verkehrsknotenpunkten. Das Unternehmen besitzt, entwickelt und verwaltet Bahnhöfe, Zugwerkstätten und eine Reihe von Immobilien in unmittelbarer Nähe von zentralen Bahnanlagen und Stadtzentren in großen norwegischen Städten.Bane NOR Eiendom ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bane NOR SF, dem norwegischen Eisenbahninfrastrukturbetreiber, der sich wiederum zu einhundert Prozent im Besitz des norwegischen Verkehrsministeriums befindet. Das übergeordnete Ziel des Unternehmens ist es, die norwegische Eisenbahn zu unterstützen und attraktive öffentliche Verkehrsknotenpunkte mit Wohn- und Geschäftsgebäuden zu schaffen, die mehr Menschen dazu ermutigen, statt dem privaten Pkw die Bahn und andere umweltfreundliche Mobilitätsalternativen zu nutzen.Über die KfW IPEX-BankDie KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten.Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen.Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.Pressekontakt:Antje SchlagenhauferE-Mail: antje.schlagenhaufer@kfw.deTel.: +49 69 7431-4009www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell