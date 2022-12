KfW IPEX-Bank finanziert Dual Fuel RoPax-Fähre für TT-Line / Green Ship mit modernsten Umwelttechnologien zum Einsatz in der Ostsee zwischen Schweden und dem europäischen Kontinent

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Frankfurt am Main (ots) -Die KfW IPEX-Bank stellt eine Finanzierung in Höhe von 30 Mio. EUR für die Dual Fuel-RoPax-Fähre "Nils Holgersson" der deutschen Reederei TT-Line. Das Schiff zählt zu den modernsten und umweltfreundlichsten seiner Klasse. Mit 230 Metern Länge bietet es Platz für 800 Passagiere sowie 300 Trailer."Wir freuen uns sehr, mit TT-Line eine weitere renommierte Ostsee-Fährreederei als Kunden gewonnen zu haben, deren Engagement für umweltschonenden und nachhaltigen Fährverkehr wir gerne unterstützen", so Andreas Ufer, zuständiges Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Mit der Finanzierung unterstreichen wir ein weiteres Mal unser Engagement bei der Begleitung unserer Kunden bei der Transformation zu einer CO2-effizienten Schifffahrt."Die "Nils Holgersson" ist eines von zwei neuen "Green Ships", die 2022 an TT-Line abgeliefert wurden. Die Fähren sind mit einem LNG-Paket von MAN Energy Solutions SE und vielen weiteren Komponenten deutscher, schwedischen und europäischer Zuliefererausgestattet. Neben dem umweltschonenden Dual Fuel-Antrieb, den TT-Line bereits mit Bio-LNG genutzt hat, sind sie mit weiteren neuesten Technologien und innovativen Lösungen versehen, darunter wärmedämmende Fenstern sowie 32 Ladestationen für E-Autos. Ein spezieller reibungsarmer Unterwasseranstrich und die strömungsgünstige Rumpfform sorgen für einen hohen Grad an Energieeffizienz.Über TT-LineDie private Schifffahrtsgruppe TT-Line bietet mit acht modernen RoPax-Fähren seit 60 Jahren eine schnelle, umweltschonende und preisgünstige Verbindung über die Ostsee zwischen Deutschland, Schweden, Polen und Litauen. TT-Line befördert jährlich ca. 1.000.000 Fahrgäste, 300.000 Autos und Campersowie mehr als 500.000 Frachteinheiten und ist damit Marktführer im Direktverkehr zwischen dem Kontinent und Südschweden. Das Technologie- und Umweltmanagement von TT-Line wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. TT-Line hat sein "Green Bridge Konzept" mit der Green Ship Unternehmenskonzeption weiterentwickelt und im Dezember 2019 mit dem Bau der neuen Generation Fährschiffe begonnen. Die Installation diesel-elektrischer Antriebssysteme in der bestehenden Flotte realisiert eine weitergehende Reduktion von Schadstoffemissionen. Mit strömungsgünstigen Rumpfformen und verbrauchsoptimalem Geschwindigkeitsmanagement wird der CO2-Footprint des Unternehmens weiter verbessert.Über die KfW IPEX-BankDie KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.Pressekontakt:Dela StrumpfKfW IPEX-Bank, Palmengartenstraße 5-9, 60325 FrankfurtE-Mail: dela.strumpf@kfw.deTel. 069 7431-2984E-Mail: Presse.IPEX@kfw.de,Internet: www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell