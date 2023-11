KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung für Biomethanproduktion

Frankfurt am Main (ots) -- DWS und MEAG erwerben Weltec Holding- Deutliche Steigerung der Biomethanproduktion geplantDie KfW IPEX-Bank hat sich als Teil eines internationalen Bankenkonsortiums an der Finanzierung des Erwerbs der Weltec Holding GmbH ("Weltec") durch DWS und MEAG beteiligt. Sie tut dies der KfW-Strategie folgend, um die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu begleiten.Weltec ist einer der führenden Hersteller von Biogas und Biomethan in Deutschland. Das Unternehmen besitzt und betreibt derzeit fünf Biomethan- und vier Biogasanlagen in ganz Deutschland und plant, unter der Eigentümerschaft von DWS und MEAG in eine deutliche Steigerung der Biomethanproduktion in seinem gesamten Portfolio zu investieren. Diese Investitionen umfassen die Aufrüstung der vier Biogasanlagen zur Erzeugung von Biomethan, die Umstellung des Rohstoffmixes der Anlagen auf nachhaltige, abfallbasierte Quellen in Übereinstimmung mit den besten Praktiken der Kreislaufwirtschaft und die Installation von CO2-Verflüssigungstechnologien, um die CO2-Bilanz weiter zu reduzieren."Wir widmen uns verstärkt auch neuen Energieträgern, um die Dekarbonisierung des Verkehrs und die Transformation der Energiewirtschaft zu unterstützen. Aufgrund der Verwendung als Ersatz für fossiles Erdgas und seiner sonnen- und windunabhängigen Verfügbarkeit kann Biomethan andere erneuerbare Energiequellen sinnvoll ergänzen und so einen nennenswerten Beitrag zur Energiewende leisten", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Wir freuen uns daher, mit unserer Finanzierung zu diesem Projekt beizutragen und untermauern damit unseren Anspruch, Projekte der Energiewende voranzutreiben."Biomethan ist eine der verfügbaren Lösungen zur Dekarbonisierung eines breiten Spektrums von Industriesektoren, sowohl als ein direkter Ersatz von Erdgas bei der Strom- und Wärmeerzeugung als auch im Verkehrssektor für LNG/CNG-betriebene Fahrzeuge und in der globalen Schifffahrtsindustrie.Über die KfW IPEX-BankDie KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.Pressekontakt:Dela StrumpfE-Mail: dela.strumpf@kfw.deTel.: +49 69 7431-2984www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell