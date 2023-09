KfW IPEX-Bank: Finanzierung für den ersten polnischen Offshore-Windpark Baltic Power

Frankfurt am Main (ots) -Die KfW IPEX-Bank hat als Teil eines großen Konsortiums von Geschäftsbanken, internationalen Finanzinstituten und Exportkreditagenturen die Finanzierung für den ersten polnischen Offshore-Windpark Baltic Power (1.140 MW) im Interesse des polnischen Sponsors ORLEN Group und des kanadischen Sponsors Northland Power unterzeichnet.Baltic Power liegt rund 23 Kilometer vor der polnischen Küste und soll ab 2026 Strom für über 1,5 Millionen Haushalte produzieren.Die KfW IPEX-Bank ist einer der größten Darlehensgeber und fungiert als Mandated Lead Arranger sowie Euler Hermes Facility Agent und unterstützt damit bedeutende Exporte aus Deutschland.Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank: "Wir freuen uns sehr, die ORLEN-Gruppe und Northland Power beim Bau des ersten Offshore-Windparks in Polen zu unterstützen und damit einen Beitrag zur Klimaneutralität und zum globalen Klimaschutz zu leisten. Mit diesem wegweisenden Projekt unterstreichen wir unseren Anspruch als einer der führenden Arrangeure von Offshore-Windfinanzierungen weltweit. Nach zahlreichen Finanzierungen von Offshore-Windparks in Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Taiwan freuen wir uns darauf, weiter eine führende Rolle auf dem sich entwickelnden polnischen Offshore-Windmarkt zu spielen.""Die heutige Ankündigung ist ein großer Erfolg für Northland, unsere Partner und das Baltic Power-Projekt", sagte Mike Crawley, President und Chief Executive Officer von Northland. "Dieser Meilenstein zeigt die Unterstützung durch die globale Finanzwelt und spiegelt deren Vertrauen in Northland und unsere Fähigkeit wider, große und komplexe Offshore-Windprojekte zu entwickeln, zu beschaffen, zu bauen und zu finanzieren. Trotz der jüngsten Herausforderungen für den Offshore-Windsektor in einigen Märkten findet Northland weiterhin einen Weg, um große Offshore-Windprojekte mit attraktiver Wirtschaftlichkeit voranzutreiben."Wir befinden uns in der Endphase der Vorbereitung eines Großprojekts, das den Energiemix Polens erheblich verändern wird. Dank unserer soliden finanziellen Basis und unserer umfangreichen internationalen Erfahrung im Management von Großprojekten sind wir in der Lage, diesen Prozess effizient zu bewältigen. Trotz des sehr dynamischen Umfelds sind wir mit der Vorbereitung des Baltic Power-Projekts auf dem richtigen Weg, mit dem Ziel, bereits 2026 mehr als 1,5 Millionen Haushalte mit sauberer Energie zu versorgen. Die Sicherstellung der Finanzierung für das Projekt zeigt, dass auch die Finanzmärkte die strategischen Investitionen von ORLEN bis 2030 positiv bewerten", so Daniel Obajtek, CEO und Vorstandsvorsitzender von ORLEN.Über die KfW IPEX-BankDie KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.Pressekontakt:Dela StrumpfE-Mail: dela.strumpf@kfw.deTel.: +49 69 7431-2984www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell