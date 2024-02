Kezar Life Sciences löst Jubelsturm aus!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Kezar Life Sciences eine Rendite von -86,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 80,79 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Biotechnologie" beträgt -9,65 Prozent, und Kezar Life Sciences liegt aktuell um 77,04 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kezar Life Sciences-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,51 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,83 USD liegt, was einem Unterschied von -45,03 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,88 USD) liegt der letzte Schlusskurs um -5,68 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2-mal die Einschätzung "Gut" und kein einziges Mal "Neutral" oder "Schlecht" für Kezar Life Sciences abgegeben. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Gut". In Bezug auf den aktuellen Kurs von 0,83 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 2430,12 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 21 USD. Das wird als "Gut"-Einschätzung bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für Kezar Life Sciences aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.