Keywords Studios Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderungen der Stimmung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Keywords Studios wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Beim 7-Tage-RSI von Keywords Studios wird eine Überverkaufung festgestellt, was zu einer guten Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI hingegen ergibt sich eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende weist Keywords Studios eine Dividendenrendite von 0,19 % auf, was 12,96 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer schlechten Einstufung des Ertrags.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien fokussierten sich zuletzt überwiegend auf positive Meinungen und Themen rund um Keywords Studios, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine gute Bewertung der Anleger-Stimmung.

