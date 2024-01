Keywords Studios Aktie: Das ist ein Knall!

Der Aktienkurs von Keywords Studios verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,9 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -8,95 Prozent, was einer Underperformance von -29,95 Prozent für Keywords Studios entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -8 Prozent, wobei Keywords Studios um 30,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei Keywords Studios. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Keywords Studios aktuell 0, was eine negative Differenz von -12,93 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Keywords Studios-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell um -14,51 Prozent vom letzten Schlusskurs ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen auf ähnlicher Höhe (+2,36 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Keywords Studios-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.