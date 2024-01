Keywords Studios Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Anlegerstimmung bezüglich der Keywords Studios war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien wurden überwiegend positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Keywords Studios daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Keywords Studios als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert liegt bei 98,6, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 40,66 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende ist Keywords Studios mit einer Ausschüttung von 0,19 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (13,12 %) niedriger zu bewerten. Die Differenz von 12,93 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Der Aktienkurs der Keywords Studios zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,9 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche (durchschnittlich -8,62 %) und dem "Informationstechnologie"-Sektor (durchschnittlich -7,7 %) eine deutliche Underperformance von -30,28 Prozent bzw. 31,2 Prozent darstellt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.